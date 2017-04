Tradegate-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:

Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (24.04.2017/ac/a/n)



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktie: Der Marktführer hat einen Ruf zu verlieren - AktienanalyseDie Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektrofahrzeugbauers Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Autobauer Tesla habe wegen eines möglichen Defekts der Standbremse weltweit rund 53.000 seiner elektrisch betriebenen Fahrzeuge der großen Baureihen zurückgerufen. Betroffen seien die Typen Model S und Model X, die zwischen Februar und Oktober 2016 gebaut worden seien, habe das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt.Probleme mit den Bremsen - das klinge nicht gut, egal, wie sich der Fehler im Detail präsentiere. Das Problem könne zu einem Fehler beim elektrischen Parkbremssystem führen, durch den die Bremse sich nicht löse, habe das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk mitgeteilt. Man gehe nicht davon aus, dass diese von einem Zulieferer verschuldeten Mängel die Sicherheit der Kunden gefährden würden und wisse von keinen Unfällen oder Verletzungen in diesem Zusammenhang. Laut Tesla handle es sich um eine freiwillige Maßnahme. Nur fünf Prozent der zurückgerufenen Autos sollten tatsächlich von dem Defekt betroffen sein, berichte der Hersteller.Die Tesla Motors-Aktie habe dennoch mit gut einem Prozent Abschlag reagiert. Im vergangenen Jahr habe Tesla in den USA 2.700 Fahrzeuge des Model X in die Werkstätten zurückgerufen. Im Falle eines Unfalls könnten Sitze in der dritten Reihe des Fahrzeugs unerwartet nach vorn rutschen, habe das Unternehmen damals den Schritt begründet. Die 53.000 Rückrufe jetzt seien schon ein etwas tieferer Kratzer im Image des Herstellers, der sich auf rein elektrisch betriebene Fahrzeuge spezialisiert habe.Die Rückrufe würden für den Tech-Autobauer aus Kalifornien zur Unzeit kommen. Tesla habe eben erst die Marktführer auf dem höchst überschaubaren Markt für Elektroautos bekannt geben können. Mit deutschlandweit 670 Neuzulassungen habe das Unternehmen von Elon Musk im März den bisherigen E-Mobilitäts-Primus Renault, der 640 Neuzulassungen aufweise, von der Spitze verdrängt, wie aus einer Statistik des Center of Automotive Research (CAR) hervorgehe. Stärkster deutscher Hersteller sei BMW mit 406 neu angemeldeten E-Modellen gewesen. Insgesamt seien im vergangenen Monat in Deutschland 2.642 reine Elektroautos neu zugelassen worden, mehr als jemals zuvor in einem Monat. Der bisherige Höchstwert resultiere aus dem Dezember 2015, damals seien es 2.215 Fahrzeuge gewesen.Nur so sei der enorm hohe Kurs der Tesla Motors-Aktie überhaupt zu erklären. Und deswegen ist es auch für die Anleger von Belang, zu sehen, wie damit Amerikaner diesen überschaubaren Krisenfall handhaben, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag". Denn die Herausforderungen würden mit der Anzahl der ausgelieferten Autos wachsen. (Analyse vom 21.04.2017)