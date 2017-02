Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:

USD 243,23 -4,19% (27.02.2017, 22:00)



ISIN Tesla Motors-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla Motors-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (28.02.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktie: Goldman Sachs sorgt für Kursverluste - Zweifel übertrieben? AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien von Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Goldman Sachs habe gestern für Kursverluste bei der Tesla Motors-Aktie gesorgt. Die Analysten von Goldman Sachs hätten die Tesla Motors-Aktie von "neutral" auf "sell" heruntergestuft. Das Kursziel sei von 190 auf 185 USD gesenkt worden. Das sei keine signifikante Kursziel-Senkung. Es sehe laut Maydorn eher so aus, als wenn Goldman Sachs mit der neutralen Empfehlung bei Kursen von immer noch weit über 200 USD nicht mehr gut dastehe. Die Begründung für die Herabstufung sei nichts Neues: Man befürchte eine Verzögerung beim Model 3 und habe Angst wegen der Solar-Übernahme, die auf die Zahlen drücken könne. Zudem stelle man in Aussicht, dass Tesla Motors noch mal neues Geld benötige.Die Stimme von Goldman Sachs habe Gewicht, deswegen sei die Tesla Motors-Aktie gestern kräftig gefallen. Nach dem steilen Anstieg sei eine Korrektur nach Meinung des Aktienprofis aber ohnehin fast schon zwingend gewesen. Vielleicht könne sich die Tesla Motors-Aktie auf dem aktuellen Niveau um 231/232 Euro fangen und den Aufwärtstrend in einigen Wochen wieder fortsetzen. Maydorn glaubt nämlich nach wie vor, dass die Probleme nicht so eklatant sind.Goldman Sachs musste hier etwas noch mal nachlegen und das hat bei der Tesla Motors-Aktie gewirkt, aber laut Alfred Maydorn nicht lange, so der Herausgeber des Maydorn Report im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.02.2017)Börsenplätze Tesla Motors-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:230,95 Euro -0,24% (28.02.2017, 14:11)Tradegate-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:230,25 Euro -0,94% (28.02.2017, 14:21)