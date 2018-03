Kursziel

Tesla Motors-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 379 Equal-weight Morgan Stanley Adam Jonas 09.03.2018 347 Neutral Citigroup Itay Michaeli 08.03.2018 300 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 12.02.2018 365 Hold Deutsche Bank Rod Lache 08.02.2018 265 Market perform Bernstein Research Toni Sacconaghi 08.02.2018 400 Buy Dougherty & Company - 08.02.2018 195 Sell UBS Colin Langan 08.02.2018 470 Buy Berenberg Alexander Haissl 08.02.2018 190 Underweight J.P. Morgan Securities Ryan Brinkman 08.02.2018 205 Sell Goldman Sachs David Tamberrino 08.02.2018 270 Verkaufen Nord LB Frank Schwope 08.02.2018 210 Underweight Barclays Brian A. Johnson 08.02.2018 240 Underperform Jefferies & Co Philippe Houchois 08.02.2018 385 Overweight Piper Jaffray Alexander Potter 08.02.2018

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (09.03.2018/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla Motors-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nach Quartalszahlen zu? 470 oder 190 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla Motors-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Motors hat am 07. Februar 2018 die Zahlen für das vierte Quartal 2017 präsentiert. Der Verlust nahm im Jahresvergleich von 121 Mio. auf 675 Mio. USD (550 Mio. Euro) zu, fiel damit jedoch geringer als von Analysten angenommen aus. Ferner stieg der Umsatz um 44% auf 3,3 Mrd. USD.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla Motors-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Privatbank Berenberg, Alexander Haissl, in einer Aktienanalyse vom 08.02.2017 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat das Kursziel von 455,00 auf 470,00 USD erhöht und sein "buy"-Votum bestätigt. Das Unternehmen habe in puncto Ergebnis und Cashflow einen positiven Wendepunkt erreicht, so der Analyst. Die Unternehmensziele würden das Erreichen der Gewinnschwelle auf operativer Basis irgendwann im Jahr 2018 implizieren.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla Motors-Aktie kommt von J.P Morgan und liegt bei 190,00 Euro. Ryan Brinkman, Aktienanalyst von J.P Morgan, hat in einer Aktienanalyse vom 08.02.2018 sein Kursziel von 185,00 auf 190,00 USD erhöht, das Votum jedoch bei "underweight" belassen. Die Ergebnisse sollten für die optimistischen Anleger eine gewisse Erleichterung bringen und den Pessimisten keine neue Nahrung liefern, so Brinkman. Mit Blick auf die Umsetzung der Unternehmensziele gebe es jedoch nach wie vor Risiken. Ferner signalisiere der Investitionsausblick weiter hohen Druck auf den freien Mittelzufluss.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla Motors-Aktie?