XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

572,20 EUR -0,59% (08.04.2021, 11:09)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

670,97 USD -2,99% (07.04.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (08.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vor wenigen Tagen habe Tesla sehr gute Auslieferungszahlen für das erste Quartal präsentiert. Die Kunden hätten insgesamt 184.800 Fahrzeuge erhalten, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Damit sei der alte Rekord aus dem letzten Quartal des Vorjahres übertroffen worden. Grund genug für Morgan Stanley, die Kaufempfehlung für die Tesla-Aktie aufrecht zu erhalten. Die NordLB dagegen bleibe skeptisch.Morgan Stanley setze weiter auf Tesla. Die von der US-Regierung vorgeschlagenen Investitionen in die Infrastruktur für Elektrofahrzeuge in Höhe von 174 Milliarden Dollar sollten den Wettbewerbsvorteil von Tesla noch verstärken. Ein Gesetzentwurf, der Kaufanreize und die Entwicklung von Ladeinfrastruktur und Netzverbesserungen vorsehe, würde Tesla zugutekommen, da Tesla im Vergleich zu den meisten anderen Herstellern ein höheres Volumen an EV-Produkten in der Pipeline habe, so Analyst Adam Jonas.Die NordLB dagegen bleibe für Tesla nach wie vor skeptisch. Analyst Frank Schwope sehe die Aktie bei 260 Dollar fair bewertet. Die Auslieferungszahl im ersten Quartal habe seine Schätzung fast punktgenau getroffen, so der Analyst. Die geringen Auslieferungen der Modelle S und X könnten einem Halbleiterengpass, einer Umstellung der Produktion oder geringerer Nachfrage geschuldet sein. Da diese Modelle profitabler seien als die Modelle 3 und Y, könnten sich die geringeren Auslieferungen im Ergebnis des ersten Quartals niederschlagen. Der Kursanstieg der Aktie sei "massiv überzogen" gewesen, so Schwope.Fakt sei: Mit einem Börsenwert von über 550 Milliarden Euro sei Tesla überaus sportlich bewertet. Zum Vergleich Volkswagen bringe derzeit "nur" rund 150 Milliarden Euro auf die Börsenwaage.Dennoch: E-Mobility, Software, Autonomes Fahren - Tesla bleibe der First Mover und Taktgeber der Branche. Die Investition in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar in die Kryptowährung Bitcoin zeige darüber hinaus einmal mehr den Mut von CEO Elon Musk, neue Wege zu gehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:572,00 EUR +1,20% (08.04.2021, 11:22)