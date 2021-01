NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (11.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Wenn Tesla-CEO Elon Musk auf Twitter aktiv werde, sei die Anlegerwelt mit vollster Aufmerksamkeit dabei. Vor wenigen Tagen habe er "Use Signal" getwittert. Die zwei Wörter hätten gereicht, um die Aktie von Signal Advance durch die Decke schießen zu lassen. Blöd nur, dass Musk ein anderes Unternehmen mit dem gleichen Namen gemeint habe.Hintergrund für den Irrtum sei: Musk sei unglücklich mit den neuen Nutzungsbedingungen von WhatsApp. Sein Alternativ-Tipp: Signal. Den Messengerdienst gebe es seit 2014. Bekannt und beliebt sei er v.a. wegen seiner Datensparsamkeit.Der Dienst habe jedoch mit der börsennotierten Signal Advance nicht das Geringste zu tun. Das hätten die Anleger aber übersehen, die einen Riesendeal gewittert hätten. Sie hätten die Aktie von Signal Advance, einem Hersteller von Medizintechnik, innerhalb von wenigen Tagen um 1.100% nach oben katapultiert. Signal habe das Missverständnis am Freitag auf Twitter aufgelöst: "Wir sind das nicht. Wir sind ein Non-Profit-Unternehmen, unsere einzige Investition geht in eure Privatsphäre."Die 1.100-Prozent-Verwechslung sei das nächste Beispiel dafür, wie die Börse Halbgott Elon Musk aus der Hand fresse. Der Glaube an das Genie Musk habe den Börsenwert von Tesla auf 834 Mrd. USD steigen lassen. Mittlerweile sei die Tesla-Aktie aber massiv überhitzt und reif für eine Korrektur, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.01.2021)