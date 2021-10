NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (29.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Q3-Zahlen des E-Autobauers hätten alles in allem im Rahmen der Erwartungen gelegen. Nicht spektakulär. Es sei ein Großauftrag des amerikanischen Autovermieters Hertz gefolgt, der die Tesla-Aktie über die magische Marke von 1.000 Dollar katapultiert habe.Für Goldman Sachs sei der Hertz-Deal Grund genug gewesen, das Kursziel für den Autotitel von 905 Dollar auf 1.125 Dollar nach oben zu korrigieren.Piper Sandler-Analyst Alexander Potter lehne sich mit seinem Kursziel für die Tesla-Aktie noch etwas weiter aus dem Fenster. Potter halte das Papier erst bei 1.300 Dollar für fair bewertet. "Ja, wir mögen Tesla immer noch", habe Potter in einer Mitteilung geschrieben.Potter sei der Ansicht, dass die Elektrofahrzeug-Rivalen, die als "Tesla-Killer"-Modelle erwartet worden seien, die Leistung von Tesla nach der Markteinführung nicht erreicht hätten. Die "Tesla-Killer" hätten ihren Spitznamen nicht wirklich verdient, so Potter. Zudem habe Tesla in Q3 eine "außergewöhnliche" Bruttomarge verzeichnet, habe Piper Sandler-Analyst Potter ergänzt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:930,90 EUR +0,98% (29.10.2021, 14:25)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:931,80 EUR +1,85% (29.10.2021, 14:07)