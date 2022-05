Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (13.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe in einem ruppigen Marktumfeld zuletzt auch deutlich an Boden verloren. Vom Top im April habe das Papier rund 33 Prozent eingebüßt. Während Wells Fargo das Kursziel gesenkt habe, bleibe Morgan Stanley für die Aktie optimistisch.Die Versorgungskette stehe unter enormen Druck, die Inflation klettere und lähme die Nachfrage, die Kapitalmärkte seien hypernervös - es sei nicht einfach ein Bulle für Aktien aus dem E-Mobility-Segment zu sein. "Wir sind zwar weiterhin optimistisch, was die langfristige Akzeptanz von E-Fahrzeugen angeht, aber wir betrachten besonders den Zeithorizont zwischen 24/25 und 30 Jahren", so Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas.Jonas bleibe allen voran bullish für Tesla. Der Experte habe große Zweifel daran, dass die Ziele der großen OEMs wie GM oder Ford, die zuletzt für den E-Mobility-Bereich formuliert worden seien, überhaupt erreicht würden.GM und Ford würden jeweils von Investitionen in Höhe von 50 Milliarden Dollar mehr in EVs in den nächsten Jahren sprechen. "Wir glauben, dass viele der Schlagzeilen machenden EV-Verkaufsziele der traditionellen OEMs gemacht wurden, ohne die Verfügbarkeit (und den Preis) von kritischen Batteriematerialien mit einzubeziehen", so Jonas. Sein Kursziel für die Tesla-Aktie bleibe bei 1.300 Dollar.Fakt sei: Die Stromer von Tesla würden nach wie vor auf eine sehr starke Nachfrage treffen. Die langfristigen Aussichten für Tesla würden gut bleiben. Die Aktie sei jedoch deutlich angeschlagen. Aus technischer Sicht gelte es nach wie vor, den wichtigen Support bei 700 Dollar zu verteidigen, sich auf diesem Niveau zu stabilisieren und einen Boden auszubilden. (Analyse vom 13.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: