XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

795,30 EUR -0,28% (21.12.2021, 16:56)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

896,06 USD -0,43% (21.12.2021, 16:57)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Über Nacht habe sich die Lage für "grüne" Aktien wieder etwas aufgehellt - dank Joe Biden. Noch zu Wochenbeginn hätten Werte aus dem Solar- und Elektroauto-Bereich deutliche Kursverluste als Reaktion auf die Weigerung des US-Demokraten Joe Manchin, seine Zustimmung für das bis zu 4,5 Bio. USD schwere Konjunkturprogramm zu geben, verzeichnet. US-Berichten sei zu entnehmen gewesen, dass er wegen einzelner Passagen des Entwurfes verärgert sei, aber offenbar noch mit sich reden lasse.Heute gebe es einen Rebound bei Tesla und Co. Grund: Bloomberg zufolge habe US-Präsident Biden persönlich eingegriffen und über Nacht mit Senator-Rebell Joe Manchin telefoniert. Eine "mit der Sache vertraute" Person glaube nunmehr, dass die Tür für Gespräche noch offen sei.Unabhängig von US-Förderungen sei 2022 ein Jahr der großen Hoffnung, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.12.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:796,90 EUR -0,15% (21.12.2021, 17:11)