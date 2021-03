XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

539,60 EUR -0,81% (26.03.2021, 14:57)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

635,12 USD -0,82% (25.03.2021, 14:59)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (26.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Im Februar habe Elon Musk einmal mehr für Schlagzeilen gesorgt, als der US-Elektroautobauer rund 1,5 Mrd. USD in die Digitalwährung Bitcoin investiert habe. Tesla wolle in Zukunft Zahlungen in Bitcoin bei Käufen von Autos und anderen Produkten akzeptieren. Das sei für Musk Grund genug gewesen, sich in der internen Hierarchie des Elektroautoherstellers einen Königstitel zuzulegen.Musk sei nun der "Technoking of Tesla", habe das Unternehmen gemeldet. Aber auch Finanzchef Zack Kirkhorn habe ein "Upgrade" bekommen. Zack trage ab sofort den Titel "Master of Coin". Trotz der ganzen Hysterie rund um die Digitalwährung Bitcoin - der Hype um die Tesla-Aktie sei zuletzt etwas verflogen.Das Analysehaus RBC jedenfalls habe Tesla auf "sector perform" belassen. Analyst Joseph Spak traue dem Elektroautobauer laut einer Studie im ersten Geschäftsquartal einen Absatz von 170.000 Fahrzeugen zu - das wäre ein Anstieg um 92% gegenüber dem Vorjahr. Seine ursprüngliche Prognose habe indes bei 182.000 Fahrzeugen gelegen. Für das Jahr gehe die Konsensschätzung von 831.0000 Fahrzeugen aus. Wegen der Halbleiterknappheit, mit der die ganze Autobranche kämpfe, sehe er hier allerdings Risiken. Sein Kursziel für die Tesla-Aktie laute nach wie vor 700 USD.Deutlich optimistischer sei Ark Invest-Gründerin Cathie Woods. Sie halte bis 2025 Kurse von 3.000 USD für realistisch. Wood gehe davon aus, dass bis 2025 zwischen 5 und 10 Mio. Fahrzeuge zu geringeren Kosten produzieren werde. Darüber hinaus habe Tesla eine große Chance, bis 2025 vollständig autonomes Fahren zu ermöglichen. Zudem gehe Wood davon aus, dass Tesla bis dahin einen Robo-Taxi-Service starten werde.Fakt sei, dass der Hype rund um die Tesla-Aktie zuletzt etwas abgenommen habe. Das vage Auslieferungsziel für 2021 hätten die Aktionäre Tesla übel genommen: Statt einer konkreten Zielmarke habe Musk erklärt, dass eine Wachstumsrate von 50% angestrebt werde.Dennoch: Tesla bleibe der First Mover in Sachen Elektromobilität, Software und Autonomes Fahren. Auch die Investition in die Kryptowährung Bitcoin spreche für die Weitsicht einerseits und auch die Risikobereitschaft des CEOs auf der anderen Seite. Die Bewertung sei weiterhin sehr sportlich! Anleger sollten investiert bleiben, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:540,00 EUR -0,63% (26.03.2021, 15:11)