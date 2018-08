Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 308,44 (20.08.2018)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (21.08.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Börsen-Chaos rund um Tesla nehme kein Ende. J.P. Morgan habe das Kursziel massiv von 308 auf 195 USD gesenkt und zum Verkauf geraten. Ryan Brinkman von J.P. Morgan, führe die Zielsenkung auf die zweifelhaften Finanzierungs-Strategien von Tesla-Chef zurück. Der Privatisierungsplan, Tesla für 420 USD von der Börse zu nehmen, scheine für Brinkmann nicht gesichert zu sein. Zweifel um die genannten Geldgeber würden immer größer.Bei einem Geldgeber handle es sich um einen saudi-arabischen Staatsfonds, der anscheinend doch kein so großes Interesse an Tesla habe, wie Musk sich erhofft habe. Der Staatsfonds interessiere sich erst mal für den direkten US-Konkurrenten Lucid Motors. Laut der Nachrichtenagentur "Reuters" habe es schon erste Beteiligungs-Gespräche gegeben. Von einer Milliarden-USD-Beteiligung sei die Rede.Die irrationalen Kursschwankungen würden verdeutlichen: Investoren seien durch die vielen Schlagzeilen enorm verunsichert. Musk‘s Twitter-Account und Meldungen über sein Privatleben würden aktuell den Kurs vorgeben.Die aktuellen Kursbewegungen würden einem Roulette-Spiel gleichen: Tesla starte vorbörslich mit einem Minus von 6% in den Handel. Da die täglichen Chaos-Meldungen nicht vorhersagbar seien, sei die Aktie nur etwas für Zocker.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:267,50 Euro +1,30% (21.08.2018, 10:09)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:269,00 Euro +0,31% (21.08.2018, 10:21)