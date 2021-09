NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

753,87 USD +0,13% (08.09.2021, 22:10)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (09.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautomobilherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Neue August-Verkaufszahlen würden zeigen, dass Elektroautos immer mehr den Sektor erobern würden. Spannend sei v.a. das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Pionier Tesla und dem mittlerweile Dynamik aufbauenden Volkswagen-Konzern. Die Interpretation der Zahlen sei umstritten.In Norwegen seien schon über 70% der neuen Autos batteriebetrieben. Knapp die Nummer 1 auf Monatsbasis sei Tesla mit 2.083 Elektroautos, dicht gefolgt von Volkswagen mit 2.028 Zulassungen. Aktuell beliebtestes Auto sei das neue Model Y, doch den Juli mit eingerechnet, liege VW im dritten Quartal noch vor Tesla.Besonders im größeren Heimatmarkt hole sich Volkswagen dank Autos wie dem ID.4 oder AUDI Q4 immer mehr Marktanteile. Tesla-Bär Gordon Johnson reagiere auf den "Sprung" von Volkswagen sogar mit der Aussage, "VW is crushing Tesla in Germany".Klar: Die Konkurrenz nehme zu, Tesla werde die hohen Marktanteile der Vergangenheit nicht halten können. Der Elektroauto-Markt sei aber groß genug und biete Platz für viele Hersteller, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.09.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:635,80 EUR -0,33% (09.09.2021, 13:07)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:634,40 EUR +0,41% (09.09.2021, 12:46)