Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (31.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe zuletzt mit den Zahlen für das zweite Quartal einmal mehr alle Erwartungen übertroffen. Die größte Überraschung habe es aber beim Ausblick gegeben: Tesla halte trotz Corona an den prognostizierten 500.000 Fahrzeug-Auslieferungen für dieses Jahr fest. Einmal mehr zeige sich die Konkurrenz schwer beeindruckt.Tesla komme aktuell auf einen Börsenwert von umgerechnet 260 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Volkswagen bringe es auf rund 70 Milliarden Euro, BMW komme auf 35 Milliarden Euro und Daimler weise eine Marktkapitalisierung von 42 Milliarden Euro auf.Über die Bewertung von Tesla könne man sicherlich streiten. Fakt sei: Elon Musk definiere für seine Elektrorenner die Hardware und die Software. Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut sei davon überzeugt, dass diesen Vorsprung kein Autobauer der Welt in den nächsten fünf Jahren aufholen werde."Durch China hat Elon Musk jetzt die Gewinnkurve erreicht. Und alle Indikatoren sprechen dafür, dass auch die Gewinne jetzt wachsen. Während fast die gesamte Autowelt in Q2 in Verlusten versinkt, macht Tesla 327 Millionen Dollar Gewinn im operativen Geschäft. Die klassischen Autobauer müssen schneller werden. Elon Musk macht die Pace und wächst exponentiell", habe Auto-Experte Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär" gesagt."Elon Musk liefert Ergebnisse, die viele nicht für möglich gehalten haben. Sie zeigen: Mit Elektro-Autos kann man profitabel sein", habe sogar VW-Chef Herbert Diess in einem Beitrag auf LinkedIn gelobt.Für Tesla bleibe wohl das größte Risiko der Firmenchef selbst. "Der ganze Tesla-Konzern ist auf eine Person zugeschnitten. Risikostreuung sieht anders aus", so Auto-Experte Dudenhöffer. Die Tesla-Aktie habe zuletzt eine Fahnenstange ausgebildet. Das Risiko eines stärkeren Rückschlags sei nach wie vor vorhanden.Neukäufe kommen lediglich nach einer ausgeprägten Korrektur infrage, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Gewinnmitnahmen sollten jedoch den Weg der Aktie nach oben begleiten. (Analyse vom 31.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Tesla.