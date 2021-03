XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

518,40 EUR -6,40% (25.03.2021, 10:50)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

630,27 USD -4,82% (24.03.2021, 21:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (25.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Elektroautobauer Tesla bestimme zurzeit die Schlagzeilen in der Wirtschaftspresse. Besonders stark beleuchtet werde Teslas Engagement im Bereich der Kryptowährungen. Langfristig sollte sich diese Strategie auszahlen. Tesla-CEO Elon Musk sei schon lange ein großer Fan von Kryptowährungen und habe sich in der Vergangenheit immer wieder positiv über die Blockchain-Technologie geäußert.Im vergangenen Februar habe Musk die gesamte Krypto-Community in regelrechte Ekstase versetzt: Aus den Unterlagen der SEC sei hervorgegangen, dass Tesla knapp 1,5 Mrd. USD in Bitcoin investiert habe. Gestern habe Musk dann auf Twitter angekündigt, dass man Tesla nun mit Bitcoins kaufen könne. Die Option stehe zunächst nur Käufern in den USA offen, andere Länder sollten im Jahresverlauf folgen. Bitcoins, die Tesla als Zahlungsmittel erhalte, sollten nicht in Fiat-Währungen wie US-Dollar oder Euro umgewandelt werden, habe Musk angekündigt. Sie sollten also nicht nur als Transaktionsmedium dienen, sondern in das bestehende Bitcoin-Investment des Unternehmens einfließen.Die Bitcoin-Strategie von Musk sei klug und von strategischer Natur. Zum einen sei es auch für Unternehmen sinnvoll einen Teil des Cashs in inflationssicheren Assets wie Bitcoin zu halten. Zum anderen hätten Bitcoin & Co gerade bei jungen Leuten sehr viele Anhänger. Das seien alles potenzielle Tesla-Kunden, die sich künftig allein schon deswegen für Tesla entscheiden könnten.Schließlich könnten Kryptowährungen tatsächlich in naher Zukunft eine höhere Akzeptanz als Zahlungsmittel in der Industrie erfahren. Und Tesla hätte als Vorreiter hier entsprechende Vorteile gegenüber der Konkurrenz. Zum Beispiel, weil das Unternehmen die notwendige Infrastruktur zur Zahlung mit Krypto-Assets bereits implementiert habe, während andere diese noch aufbauen müssten."Der Aktionär" bewerte die Zukunftsaussichten von Tesla weiterhin positiv und empfehle investierten Anlegern dabeizubleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.03.2021)Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Tesla.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:516,00 EUR -3,86% (25.03.2021, 13:38)