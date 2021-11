Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

897,60 EUR -10,54% (09.11.2021, 19:42)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

926,60 EUR -9,60% (09.11.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.036,90 USD -10,84% (09.11.2021, 19:28)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (09.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nehme die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Diskussion um einen möglichen Anteilsverkauf durch CEO Elon Musk habe die Rekordfahrt der Tesla-Aktie zu Wochenbeginn jäh ausgebremst. "Big Short"-Legende Michael Burry glaube, den Grund für Musks Verkaufsabsicht zu kennen.Musk wolle Tesla-Aktien verkaufen, um seine private Schulden zu tilgen, behaupte Burry in einem Tweet, der bereits wieder gelöscht worden sei. Das berichte das Portal Insider am Dienstag.Es gehe nicht um die Besteuerung nicht-realisierter Gewinne oder den Kampf gegen den Hunger, sondern um einen steuerfreien Kredit, den Musk Ende April mit 88,3 Millionen seiner Tesla-Aktien besichert habe, habe es in dem Tweet laut dem Medienbericht sinngemäß geheißen.Ebenfalls für Aufsehen sorge zudem die Erkenntnis, dass Musks Bruder Kimbal am 5. Oktober 88.500 Tesla-Aktien verkauft habe - just einen Tag, nachdem die Aktie ein neues Hoch markiert habe und einen Tag, bevor Musk per Twitter über einen möglichen Anteilsverkauf habe abstimmen lassen."Der Aktionär" rät daher zum Halten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 09.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: