Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

374,77 USD -0,54% (14.12.2018, 15:57)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.





CEO: Elon Musk (14.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur Anlegermagazin "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Bald werde Tesla-Chef Elon Musk sogar den deutschen Automobilherstellern auf der Nase herum tanzen. Es sei nicht mehr lange hin, dann werde sein geliebtes Model 3 in Europa auf den Markt kommen. Über das Preis-Leistungs-Verhältnis könne man sich sicherlich streiten. Trotzdem: Es gebe viele Frühadopter, die sich ein solches Fahrzeug gönnen würden.Tesla baue Elektroautos, sei First Mover. Die deutschen Automobilhersteller hätten der Angebotspalette von Tesla zurzeit wenig entgegenzusetzen. Volkswagen habe den e-up und den e-Golf zwar im Portfolio, jedoch seien diese beiden Fahrzeuge keine Revolution. BMW habe zwar den i3 im Programm, in der Premiumklasse aber auch nichts zu bieten. Der i8 sei leider nur als Hybridauto aufgebaut worden.Der Erfolg spiegele sich auch in der Entwicklung der Tesla-Aktie wider. Der Titel habe im laufenden Jahr 18 Prozent zugelegt. Zum Vergleich: Daimler liege bei minus 34 Prozent, VW bei minus 12 Prozent.Der US-Elektroautobauer habe zuletzt nach BMW auch Daimler in Sachen Börsenwert überholt. Die Tesla-Aktie stehe aus charttechnischer Sicht kurz vor dem Ausbruch über den starken Widerstand bei 389,61 Dollar aus dem Monat September 2017. Im Anschluss wäre der Weg nach oben frei. Am Donnerstag habe Analyst Ben Kallo von Baird sein Kursziel auf 465 Dollar erhöht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:332,09 EUR +1,57% (14.12.2018, 15:51)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:330,65 EUR -0,30% (14.12.2018, 16:11)