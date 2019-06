Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 212,88 +4,10% (10.06.2019, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (11.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla bleibe mit Abstand der wichtigste Elektroauto-Verkäufer. Zumindest den Schätzungen von InsideEV zufolge habe der kalifornische Autobauer im Mai seinen Absatz im US-Markt um 82% auf 16.350 Einheiten gesteigert. "Es gibt kein Zeichen für ein Nachfrage-Problem", so das US-Portal.Tesla wolle im Monat Juni weitere 33.000 im Heimatmarkt ausliefern. Um das Verkaufsteam anzufeuern, solle das Unternehmen einen Bonus von 1.200 USD pro Mann versprochen haben, wenn dieses ehrgeizige Ziel erreicht werde. Der bisherige Rekord, den Musk unbedingt brechen wolle, liege bei 90.700 Autos im Q4 2018. Versprochen habe er den Anlegern zuletzt sogar "90.000 bis 100.000" Auslieferungen in Q2.Der Markt blicke nicht mehr nur alleine auf die Anzahl der verkauften Autos, sondern nach dem hohen Verlust im Q1 auch auf die Marge. Es werde spannend, ob Tesla durch eine verbesserte Produktion und Sparmaßnahmen die erneuten Preissenkungen aufwiegen könne, so Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.06.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:192,48 Euro +5,32% (11.06.2019, 13:21)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:191,80 Euro +2,22% (11.06.2019, 13:35)