Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

715,90 EUR +1,10% (12.02.2020, 17:51)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

716,60 EUR +1,14% (12.02.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

780,78 USD +0,37% (12.02.2020, 17:38)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (12.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Teslas neue Fabrik in Brandenburg solle ganz Europa mit Elektroautos versorgen und dem US-Unternehmen helfen, die Stückzahlen massiv zu steigern. Den Plänen des Elektroautobauers stünden einige skeptisch gegenüber. Die Bedenken wolle CEO Elon Musk nun aus dem Weg räumen.Tesla wolle vor dem Bau der geplanten Fabrik bei Berlin rund 400 Nistkästen aufhängen und mehrere Nester von Waldameisen umsiedeln. Das gehe aus einer Aufstellung von Maßnahmen zum Umweltschutz hervor, die der US-Konzern am Mittwoch veröffentlicht habe. Darüber hinaus sollten Reptilien umgesiedelt und mit Schutzzäunen abgesichert werden. Und Tesla wolle das Abholzen der Bäume anderswo ausgleichen - und zwar dreifach.Die Pläne des US-Elektroautobauers für die erste europäische Fabrik hätten nach erster Begeisterung in Deutschland für Bedenken bei Umweltschützern gesorgt. Denn das Grundstück bei Grünheide im Landkreis Oder-Spree sei zwar vor rund zwei Jahrzehnten schon für den Bau eines BMW-Werks vorgesehen gewesen. Seitdem hätten sich jedoch Pflanzen und Tiere ungehindert in dem Lebensraum ausgebreitet und Umweltschützer hätten eine behutsame Prüfung der Lage statt einer schnellen Abholzung gefordert.Tesla habe daraufhin nach eigenen Angaben u.a. alle Bäume in dem Bereich nach überwinternden Fledermäusen absuchen lassen. Sie seien dabei nur auf zwei Bäumen gefunden worden. Die beiden Bäume sollten nun vorerst nicht abgeholzt werden. Außerdem sollten Zauneidechsen, die im Frühjahr ihre Winterquartiere verlassen würden, dann gefangen und umgesiedelt werden.Das Tesla-Werk solle nach ursprünglichen Plänen im kommenden Jahr die Produktion aufnehmen. Es sei aber bereits absehbar, dass bis Beginn der Schutzzeit angesichts der Brutsaison Mitte März nur ein Teil des Areals gerodet werden könne, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.02.2020)(Hinweis auf Interessenkonflikt(e):Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Tesla.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: