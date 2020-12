XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

507,50 EUR -0,98% (11.12.2020, 14:22)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

627,07 USD +3,74% (10.12.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (11.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Jeder Versuch der Tesla-Skeptiker, auf einen (stärkeren) Absturz der Aktie zu wetten, sei bislang nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Nachdem der heiß gelaufene Titel Mittwoch satte sieben Prozent habe abgeben müssen und der ein oder andere Shortie bereits den Beginn einer Korrektur gewähnt habe, hätten gestern prompt wieder die Bullen das Lenkrad übernommen. Nun melde sich das US-Analysehaus Jefferies mit einer aktuellen Einschätzung zur Aktie. Die Experten würden - trotz kritischer Zwischentöne - durchaus noch Potenzial für den Titel sehen.Das Analysehaus Jefferies habe Tesla zwar von "buy" auf "hold" abgestuft, aber das Kursziel von 500 auf 650 US-Dollar angehoben. "Wir sehen 2021 als ein Jahr, in dem sich das Wachstum und die Gewinne von Tesla beschleunigen werden. Auch wenn gleich zwei Fahrzeuge eingeführt und die Investitionen in Kapazität sowie Batterien beschleunigt werden, was ein gewisses Ausführungsrisiko mit sich bringt", habe Jefferies-Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie geschrieben.Innerhalb des Sektors spiele der Elektroautobauer sicherlich in einer eigenen Liga. Es sei angesichts der Struktur in der Branche und politischer Einflussnahme aber nicht zu erwarten, dass Tesla eine dominierende Stellung erreichen werde, so Houchois.In China, dem größten Automarkt der Welt, seien die Mannen um Elon Musk tatsächlich nicht dominant. Wie aktuelle Daten des chinesischen Automobilverbands China Passenger Car Association (CPCA) zeigen würden, habe Tesla seine Absätze im November zwar um rund 78 Prozent auf 21.600 Fahrzeuge steigern können - allerdings habe das US-Unternehmen damit unter dem Markt gelegen, der sogar um fast das Doppelte gewachsen sei.Klar, bei Tesla sei alles an Fantasie und denkbaren positiven Zukunfts-Szenarien im Kurs eingepreist. Dennoch könnte die Aktie kurzfristig weiter klettern. Dafür spreche vor allem, dass der Titel am 21. Dezember erstmals als Mitglied im S&P 500-Club gehandelt werde. Und Fondsmanager und Investoren, die den Index abbilden würden, seien damit gezwungen, Tesla-Aktie zu erwerben - mit entsprechenden Chancen für den Aktienkurs.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:507,90 EUR -1,65% (11.12.2020, 14:37)