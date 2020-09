Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

380,25 EUR -4,74% (02.09.2020, 16:36)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

379,80 EUR -7,31% (02.09.2020, 16:21)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

450,79 USD -5,11% (02.09.2020, 16:21)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (02.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautopioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sei die Euphorie vorbei? Die Ankündigung des Aktiensplits sei ein weiterer Katalysator für die Kursentwicklung der Tesla-Aktie gewesen. Nachdem der Split vollzogen worden sei, sei das Papier des Elektroauto-Herstellers abgetaucht. Sei die Rally vorerst beendet?Tesla habe sich nach der Rekordrally die Möglichkeit gesichert, über die Ausgabe von Aktien weitere Milliarden Dollar von Anlegern einzusammeln. Im Rahmen eines sogenannten Equity Distribution Agreement mit verschiedenen Banken könnten Aktien für bis zu fünf Milliarden US-Dollar (4,2 Milliarden Euro) ausgegeben werden. Für Tesla sei es fast wie eine Art Geldautomat.Wann und mit welchem Volumen jeweils Aktien verkauft werden sollten, habe Tesla nicht mitgeteilt. Der E-Auto-Pionier habe in den vergangenen Jahren für die Entwicklung seiner Autos und dem Aufbau neuer Fertigungsanlagen immer wieder durch klassische Kapitalerhöhung Geld eingesammelt.Nach der Ankündigung der Kapitalmaßnahmen habe Goldman Sachs die Einstufung für Tesla auf "neutral" belassen. Das Kursziel laute 295 Dollar. Analyst Mark Delaney habe sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie etwas überrascht vom Zeitpunkt einer solchen Maßnahme gezeigt.Weitaus vorsichtiger sei NordLB-Analyst Frank Schwope. "Wer der Meinung ist, dass Tesla mehr wert ist als BMW, Daimler, Volkswagen, PSA, Renault, FIAT Chrysler, Ford, GM, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru und Suzuki zusammen, der soll die Aktie halten oder gar kaufen", habe Schwope in einer Studie geschrieben. Er halte die Aktie für überbewertet.Fakt sei: Die Tesla-Aktie habe zuletzt mit einer beeindruckenden Relativen Stärke geglänzt. Auch wenn Tesla in puncto autonomes Fahren, Batteriespeicher, Software et cetera der Konkurrenz um Jahre voraus sei, scheine ein Börsenwert von 447 Milliarden Dollar derzeit überzogen. Das Risiko eines starken Rücksetzers steige mit jedem Tag.Anleger sollten nur noch eine Restposition halten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.09.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: