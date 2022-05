XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Welt werde in Trümmern liegen, warne Trump angesichts der Eskalation des Krieges. Bereits eingestürzt sei die bunte Techwelt blauäugiger Investoren wie Ark Invest. Jüngst sei ihre teure Aktie Teladoc 50 Prozent gefallen. Seit Start im Jahr 2014 habe damit sogar der S&P den jüngst um 50 Prozent abgerutschten Catie-Wood-ETF outperformt.Damit sei die im Mainstream umjubelte Strategie, Dips einfach immer nachzukaufen, gescheitert. Eingelullt von falschen Inflationsprognosen von Notenbanken und dem Narrativ, Zinsen könnten nicht mehr steigen, sowie Charttrends und Bewertungen ignorierend, werde die Wucht großer Korrekturen und Trendwechsel oft verkannt. Auch wir kämpfen mit diesem historischen Umfeld, legen aber mehr Wert auf Value und Kapitalerhalt, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch Elon Musk ahne wohl, dass der Hype endlich sei, und habe jüngst für mehrere Milliarden Dollar Tesla-Aktien verkauft. Eine gute Idee. Denn die Deutsche Bank glaube, die US-Rezession werde "tief und schlimmer als erwartet". Warnung vom GfK: Nie sei das Konsumklima schlechter gewesen. Was, wenn es 2024 plötzlich mehr E-Autos als Käufer gebe und die KGVs von 90 auf 9 fallen? Unter- in Überkapazitäten drehen? Möglich sei alles. Auch einigen Sektoren nach oben, wenn sich die Inflation bei Rohstoffen und in einigen Sektoren fortsetze. Wichtig sei: Träumer, aufwachen!