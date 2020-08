Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.485,02 USD -0,13% (05.08.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (06.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.SpaceX habe Geschichte geschrieben. Als erstes privates Raumfahrtunternehmen habe das Unternehmen von Elon Musk einen bemannten Raketenflug erfolgreich durchgeführt. Davor habe SpaceX bereits zig Satelliten in den Orbit geschickt. Besonders interessant sei dabei der Zusammenhang der Raketenstart mit der Tesla-Aktie.Bei genauerer Betrachtung lasse sich eine Korrelation zwischen den Raketenstarts von SpaceX (seit 2019) und der Tesla-Aktie erkennen. Hätte man das Papier am Tag eines Starts gekauft und genau eine Woche später wieder verkauft, wären acht von zehn Trades erfolgreich gewesen. Im Durchschnitt habe der Anleger eine stolze Rendite von rund 7,5% erzielen können.Die Beobachtungen der letzten 18 Monate seien wahrscheinlich rein zufällig, trotzdem habe die hohe Korrelation zwischen Raketenstart und Kursgewinnen einen gewissen Charme. Insbesondere, wenn man bedenke, dass Space X allein in diesem Jahr noch 18 Raketen ins All schicke. Wiederhole sich die Geschichte, würden Trader ihren Einsatz bis Jahresende fast vervierfachen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.254,60 EUR +0,13% (06.08.2020, 15:01)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.257,60 EUR +0,93% (06.08.2020, 14:55)