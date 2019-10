Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 229,65 -0,77% (07.10.2019, 14:52, vorbörslich)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (07.10.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Itay Michaeli von der Citigroup:Im Rahmen einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Itay Michaeli von der Citigroup seine Verkaufsempfehlung für die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Die durch Marktspekulationen befeuerten Hoffnungen auf mehr als 100.000 ausgelieferte Fahrzeuge in Q3 hätten sich nicht erfüllt. Der Aktienkurs von Tesla Inc. habe daraufhin nachgegeben.Die Auslieferungsplanung für 2019 von 360.000 bis 400.000 Einheiten sei nicht besonders bestätigt worden. Um alleine das untere Ende der Guidance zu erreichen, müsse Tesla in Q4 105.000 Autos ausliefern.Analyst Itay Michaeli bekräftigt seine negative Haltung und hält am Kursziel von 191,00 USD fest.Die Aktienanalysten der Citigroup stufen in ihrer Tesla-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "sell" ein.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:209,15 Euro +0,38% (07.10.2019, 14:37)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:209,25 Euro -0,69% (07.10.2019, 14:51)