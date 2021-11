Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.012,00 EUR +0,32% (03.11.2021, 12:30)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.011,00 EUR +1,10% (03.11.2021, 12:15)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.172,00 USD -3,03% (02.11.2021, 21:15)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (03.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem Deal mit Hertz habe die Tesla-Aktie eine beeindruckende Rally aufs Parkett gelegt. Die 1.000-Dollar-Marke sei pulverisiert worden - Analysten sähen weiteres Potenzial.Mark Delaney von Goldman Sachs sehe für die Aktie Potenzial bis 1.125 Dollar. Hertz fungiere in gewisser Weise wie eine Art Eisbrecher, so Delaney. Andere Vermieter könnten in Zukunft nachziehen und ihre Flotten ebenfalls peu a peu elektrifizieren, was weitere Deals mit Tesla nach sich ziehen könnte.Piper Sandler-Analyst Alexander Potter sei für Tesla ebenfalls bullish und lege sogar noch eine Schippe drauf. Er halte das Papier des Elektroauto-Herstellers erst bei 1.300 Dollar für fair bewertet.Jedoch sei das Papier nach dem letzten Run etwas heiß gelaufen.Es bleibe dabei: Tesla sei der Trendsetter im Bereich E-Mobility, Software und autonomes Fahren. Jedoch dürften sich Elon Musk und sein Team mit einem Börsenwert von mittlerweile 1.200 Milliarden Dollar keine Atempause gönnen. Der Aufwärtstrend sei nach wie vor intakt. Jedoch sei das Papier nach dem Zwischenspurt angetrieben durch den Hertz-Deal deutlich überhitzt.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die Tesla-Aktie zu halten. (Analyse vom 03.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link