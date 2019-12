Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (03.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Gute Nachricht für das Auto der Zukunft: China habe "Bloomberg" zufolge die Ziele für "elektrifizierte Autos" deutlich angehoben. Der bisherige Plan habe gelautet, dass im Jahr 2025 mehr als 20 Prozent der Neuzulassungen entweder reine Elektroautos, Hybrids oder mit Wasserstoff-Brennstoffzelle betrieben sein sollten. Jetzt die Erhöhung: Das neue Ziel laute 25 Prozent. Helfen sollten dabei etwa Steuererleichterungen. Für das Jahr 2035 kursiere sogar bereits seit Anfang des Jahres ein Zielanteil von 60 Prozent. Das helfe auch Firmen wie Ballard Power, die auf den Siegeszug der Brennstoffzelle in China setzen würden.Die neuen Ziele sollten den Markt wieder in Schwung bringen. Denn bisher seien erst fünf Prozent der neuen Autos elektrifiziert. Zuletzt habe sich die Nachfrage nach Elektroautos deutlich abgekühlt. Nachdem Förderungen gekürzt worden seien, seien die Neuzulassungen fünf Quartale in Folge rückläufig gewesen.Nach einem klaren charttechnischen Kaufsignal habe die Tesla-Aktie zuletzt korrigiert. Doch News wie diese könnten der Aktie noch einmal Dynamik zurückbringen. Wie im neuen "AKTIONÄR TV" besprochen wird, dürfte der mutige Schritt mit dem Cybertruck belohnt werden - doch noch wichtiger für die Tesla-Story ist der Durchbruch des Robotertaxis, so Florian Söllner. (Analyse vom 03.12.2019)