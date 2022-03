XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Elektroautofabrik des US-Konzerns in Grünheide bei Berlin könne nach Ansicht der Brandenburger Landesregierung aus aktueller Sicht wie geplant am Dienstag starten. "Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse vor, die einer Inbetriebnahme entgegenstehen", habe die Sprecherin des Umweltministeriums, Frauke Zelt, am Samstag mitgeteilt. Das Land Brandenburg habe die Fabrik am 4. März etwas mehr als zwei Jahre nach Baubeginn mit rund 400 Auflagen und Bedingungen zum Beispiel zum Trinkwasser, zur Reinhaltung der Luft und zum Umgang mit Störfällen genehmigt.Tesla wolle seine erste Elektroauto-Fabrik in Europa am kommenden Dienstag offiziell eröffnen. Das Brandenburger Umweltministerium habe darauf verwiesen, dass für die Inbetriebnahme von Teilen der Anlage noch nicht alle Auflagen erfüllt sein müssten. Eine Gefahr sei vor der Eröffnung abgewendet: Die Wasserversorgung für das neue Werk sei gesichert. Der Versorgungsvertrag des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) mit dem US-Elektroautobauer bleibe bestehen, habe eine Verbandsversammlung am Donnerstag entschieden.Die Tesla-Aktie habe zuletzt erneut zulegen können. Es sei damit sowohl der Sprung über die 200- als auch die 38-Tage-Linie gelungen - ein positives Signal. Die Tesla-Aktie bleibe weiter spannend, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:819,40 EUR -0,07% (21.03.2022, 08:58)