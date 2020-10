NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (19.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Seit Jahren philosophieren Zukunftsforscher darüber, dass wir uns künftig weniger Autos kaufen und stattdessen welche mit anderen Nutzern teilen, so Florian Söllner von "Der Aktionär". Die Anzahl der verkauften Einheiten werde sinken und der Durchschnittspreis aufgrund von mehr Konkurrenz abnehmen.Doch die neuesten Zahlen würden eine ganz andere Sprache sprechen. Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer vom Center Automotive Research berichte: "In den ersten acht Monaten des Jahres ist der Listenpreis, des in Deutschland verkauften Neuwagens um 8,1 Prozent auf 37.710 Euro gestiegen." Die deutschen Autokäufer würden bessere, schönere, umweltfreundlichere lieben Autos. Der Experte stelle klar: "Der vielbesungene Abschied vom Auto ist eher eine weniger realistische Behauptung."Auch die hohe Nachfrage nach neuen Elektroautos von Volkswagen und Tesla befeuere diesen Trend. Während öffentliche Verkehrsmittel in Zeiten des "Social Distancing" an Attraktivität verlieren würden, würden vollelektrische Autos einen Lösungsansatz, Fahrzeuge klimaverträglich zu machen, bieten. Auch dank Innovationsprämien, die Elektroautos bis zu 9.000 Euro subventionieren habe sich die Nachfrage nach vollelektrischen Pkw und Plug-In Hybriden in den ersten neun Monaten des Jahres in Deutschland fast vervierfacht. Das größte Wachstum hätten Plug-In Hybride erzielt, die jetzt allein einen Marktanteil von 5,1 Prozent erreichen würden, während vollelektrische Pkw auf 4,8 Prozent Marktanteil angewachsen seien.Überraschung: Die Marktanteile von Elektroautos, SUV und den deutschen Premiummarken (Audi, BMW, Mercedes, Porsche) seien in diesem Jahr deutlich gestiegen. Trotz Corona-Krise würden die deutschen gerne "hochwertiger" kaufen.