Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

546,62 USD (13.03.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (16.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Der Glanz ist verflogen - ChartanalyseSo schnell kann es an der Börse gehen: Noch Anfang Februar standen die Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) kurz davor, vierstellige Notierungen zu erreichen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das Tagestief am vergangenen Freitag wiederum habe nur etwas über der Marke von USD 500,00 gelegen. Wenngleich der Wert trotz der jüngsten Kursverluste auf Jahressicht noch im Plus notiere, sei der Hype erst einmal verflogen. Die Aufgabe einer seit Dezember 2019 intakten Aufwärtstrendvariante per Downgap habe in der Vorwoche ein Verkaufssignal geliefert, welches voll durchschlagen habe. Am Freitag wiederum habe der Technologietitel eine kleine Kurslücke auf der Unterseite geschlossen.Ausblick: Die auf allen Zeitebenen extreme Überhitzung der Aktien von Tesla im Februar dieses Jahres werde abgebaut. Diese Phase dürfte andauern. Starke Unterstützungen seien noch ein gutes Stück entfernt.Die Short-Szenarien: Unterhalb des Freitagstiefs bei USD 502,00 könnte sich die Korrektur bei dem Titel noch einmal deutlich ausweiten. Der nächste Zielbereich liege in diesem Fall zwischen USD 440,00 und 435,00. Bei USD 440,71 verlaufe derzeit der EMA200, bei USD 435,31 notiere ein Ausbruchsniveau, dessen Überwinden Mitte Januar ein weiteres Kaufsignal ausgelöst habe. Sollten sich die Aktien auch dort nicht stabilisieren, liege zwischen USD 389,61 und 387,46 ein massiver Unterstützungsbereich, den sich Reboundtrader in jedem Fall vormerken könnten.Die Long-Szenarien: Bereits in der Vorwoche sei eine Erholung am Widerstand bei USD 594,50 gescheitert. Etwas darüber könnte der Wert eine weitere Kurslücke bei USD 613,00 schließen. (Analyse vom 16.03.2020)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:425,85 EUR -12,74% (16.03.2020, 09:32)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:424,50 EUR -9,45% (16.03.2020, 09:17)