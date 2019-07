Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.2,6 Milliarden Dollar habe sich Tesla die Übernahme von SolarCity vor drei Jahren kosten lassen. Von einer "idealen Verbindung" und "einzigartigen Kombination" habe Tesla-Chef Elon Musk damals gesprochen. Inzwischen sei es ruhig geworden - und im zweiten Quartal hätten die Geschäfte mit Sonnenenergie einen neuen Tiefpunkt erreicht.Nur 29 Megawatt habe SolarCity installiert. Ein weiterer Rückschlag nach dem bisherigen Rekordtief von 47 Megawatt im ersten Quartal 2019. Zu besten Zeiten habe SolarCity innerhalb von drei Monaten mehr als 200 Megawatt installiert."Das Solargeschäft verlangt Kapital und Aufmerksamkeit, aber derzeit ist nicht mal klar, wer es leitet", habe Joe Osha, Analyst bei JMP Securities, gesagt. "Tesla wäre ohne das Solargeschäft besser dran. Es ist eine Ablenkung."Tesla habe sich im jüngsten Brief an die Investoren zum Solar-Engagement bekannt, ohne konkret zu werden: "Wir sind dabei, viele Dinge an diesem Geschäft zu verbessern, um voranzukommen."Teslas Anteil am US-Solarmarkt sei gesunken. Haustürgeschäfte seien eingestellt und Solaranlagen nicht mehr via Home Depot vermarket worden. Inzwischen würden Standard-Anlagen statt Maßanfertigungen übers Internet verkauft.Im Bereich "Energie und Speicher" habe Tesla im zweiten Quartal 368,2 Millionen Dollar umgesetzt. Im Vorjahreszeitraum seien es noch 374,4 Millionen gewesen. Der Gesamtumsatz in Q2 habe bei mehr als sechs Milliarden Dollar gelegen.Musk habe SolarCity 2006 mit seinen Cousins gegründet. Mit der Übernahme zehn Jahre später habe sich Tesla auch zusätzliche Milliarden Schulden aufgebürdet. "Bloomberg" zufolge betrage der SolarCity-Anteil an Teslas Gesamtschulden etwa ein Drittel.Im April 2018 sei eine Klage von Tesla-Aktionären zugelassen worden, die in der Übernahme einen Interessenkonflikt sehen würden.Da Tesla seine Umsätze hauptsächlich im Auto-Geschäft erziele, sei es verschmerzbar, dass das Solargeschäft ein Schattendasein friste. Allerdings zeige sich einmal mehr: Musk kündige viel an und werde dann von der Realität eingeholt. Die jüngsten Zahlen hätten viele Anleger enttäuscht. Tesla-Bulle Alfred Maydorn bleibe trotzdem optimistisch. Die Unterstützungszone des kurzfristigen Aufwärtstrends sei am Tag nach den Zahlen nicht verletzt worden.Wer weiterhin an Elon Musk glaubt und schon immer Tesla-Aktien (nach-)kaufen wollte, dem bietet sich derzeit zumindest nicht die schlechteste Gelegenheit, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link