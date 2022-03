Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (07.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Genehmigung des Landes Brandenburg für das Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin könnte ein Gerichtsurteil für Probleme bei der Wasserversorgung am Standort der "Gigafactory" sorgen. Wegen eines Verfahrensfehlers dürfe der zuständige Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) nach einer Entscheidung des Gerichts im Wasserwerk Eggersdorf kein Wasser fördern.Der Verband habe am Samstag von einem "Fiasko" gesprochen. Der schlechteste Fall sei eingetreten, denn es gehe um die Gesamtmenge im Wasserwerk von 3,759 Millionen Kubikmeter im Jahr, die nun nicht gefördert werden dürfe, habe Sprecherin Sandra Ponesky der Deutschen Presse-Agentur erklärt. "Wenn das Land jetzt nicht schnell reagiert und eine Duldung für die Wasserförderung ausstellt, bis das Verfahren nachgeholt wurde, haben wir im Prinzip nicht mehr genug für die öffentliche Trinkwasserversorgung, damit auch nicht für Tesla."Rund zwei Jahre nach dem Baustart habe Tesla am Freitag durch das Land grünes Licht für seine Fabrik erhalten - unter Auflagen. Diese Vorgaben wolle Tesla nach Angaben der Landesregierung innerhalb von zwei Wochen abarbeiten und rasch mit der Produktion beginnen. Tesla-Chef Elon Musk habe sich via Twitter für die Genehmigung bedankt. "Die Zukunft ist sehr spannend!", habe Musk in der Nacht zum Samstag auf Deutsch geschrieben. "Ich möchte mich recht herzlich bedanken." Das Projekt gelte als eines der wichtigsten Industrievorhaben in Ostdeutschland.Wasser solle der US-Elektroautobauer durch einen Versorgungsvertrag mit dem Wasserverband Strausberg-Erkner erhalten, dem die Wasserentnahme nun per Gerichtsurteil untersagt worden sei. In dem Verfahren habe das Verwaltungsgericht die Bewilligung für eine zusätzliche Wasserentnahme in der Wasserfassung Eggersdorf für "rechtswidrig" und nicht "vollziehbar" erklärt. Das Gericht habe die Entscheidung mit einem Verfahrensfehler begründet und damit der Klage der Umweltverbände Grüne Liga und Nabu teilweise stattgegeben.Für Tesla sei das Ganze alles andere als erfreulich. Das Projekt dürfte sich damit weiter hinziehen. Die Aktie von Tesla habe sich zuletzt aber stabilisieren können. Sie habe vor kurzem bis in den wichtigen Unterstützungsbereich bei 700 Dollar korrigiert. Dieser habe aber erfolgreich verteidigt werden können. Nun kämpfe das Papier mit der 200-Tage-Linie.Langfristig bleibt das Papier weiter interessant, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 07.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link