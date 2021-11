Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

971,60 EUR +0,98% (18.11.2021, 12:37)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

973,50 EUR +0,19% (18.11.2021, 12:22)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.089,01 USD +3,25% (17.11.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (18.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla-Chef, Elon Musk, habe bei seinen Aktienverkäufen die Summe von rund 8,8 Milliarden Dollar erreicht. Am Dienstag habe er Papiere im Wert von fast einer Milliarde Dollar abgestoßen, wie aus Mitteilungen an die US-Börsenaufsicht hervorgegangen sei. Die Aktie habe die schlechten News verdaut und wieder den Weg nach oben eingeschlagen.Elon Musk dürfte sich damit der Halbzeit bei seinen Aktienverkäufen nähern. Musk habe Twitter -Nutzer vor gut einer Woche abstimmen lassen, ob er sich von zehn Prozent seiner Tesla-Beteiligung trennen solle, um mehr Steuern zu zahlen.Aus technischer Sicht scheine die Aktie die News rund um die Anteilsverkäufe verdaut zu haben."Tesla ist am Scheideweg. Atypische Schulter-Kopf-Schulter-Formation und Test der Fibonacci-Supportlinie. So lässt sich die aktuelle charttechnische Situation beschreiben. Die markttechnischen Indikatoren zeugen von einer möglichen Bodenbildung bei rund 990 US-Dollar. Die Slow-Stochastik ist nahe dem überverkauften Bereich angekommen. Allerdings zeugt die Bollinger-Bandbreite von einer weiterhin sehr hohen Volatilität bei der Tesla-Aktie. Zudem wurde das Mittlere Bollinger-Band am Freitag unterhandelt. Es fungiert nun als Widerstand. Das Obere Bollinger-Band tendiert aktuell bei 1.295 US-Dollar. Das Untere Bollinger-Band bei 826 US-Dollar. Eine immense Spannbreite. Die gestrige "Umbrella-Doji" weist aufgrund ihres schwarzen Kerzenkörpers auf einen abermaligen Test der 990 US-Dollar hin. Für (Wieder-) Einstige sollte daher diese Bodenbildung abgewartet werden. Ein Bruch dieser Marke könnte zum Gap-Close bei 910 US-Dollar führen. Zeigt sich die etwaige Bodenbildung allerdings als nachhaltig, dann verläuft das nächste Ziel bei rund 1.070 US-Dollar", sage Charttechnik-Experte, Martin Utschneider, von DONNER & REUSCHEL.Wer investiert ist, lässt die Gewinne laufen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 18.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: