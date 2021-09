NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautomobilherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Wie chinadaily.com unter Berufung auf den chinesischen Autoverband China Passenger Car Association (CPCA) berichte, habe Tesla vergangenen Monat 44.264 Fahrzeuge in China produziert. Damit habe Elon Musk mit seinem Team erstmals die Marke von 40.000 Autos übertroffen. Und dennoch bleibe GLJ Research-Analyst Gordon Johnson für Tesla skeptisch.Nach zwei schwächeren Monaten in Folge habe Tesla wieder kräftig zugelegt. Von den 44.264 Teslas aus der Giga-Factory in China seien im August allerdings 31.379 Model 3 und Model Y in den Export gegangen. Heiße: "Nur" 12.885 Stromer von Tesla seien im Reich der Mitte verkauft worden. Das bedeute ein Plus von 50 Prozent im Vergleich zum eher schwachen Monat Juli.Dennoch bleibe GLJ Research-Analyst Gordon Johnson für Tesla skeptisch. Basierend auf den CPCA-Zahlen habe Analyst Johnson gesagt, dass Tesla im dritten Quartal bestenfalls rund 59.000 Fahrzeuge in China verkaufen könne. Er betrachte die Nachfrage von 12.885 Einheiten in China als "ein großes Problem" für Tesla, da das Unternehmen Anfang August das in China hergestellte Model Y SR+ eingeführt und außerdem Ende Juli die Preise um etwa 6 Proznet gesenkt habe, so Johnson in einer E-Mail an Kunden. Er behalte seine Verkaufsempfehlung für Tesla-Aktien bei.Trotz der skeptischen Haltung von Analyst Johnson habe die Tesla-Aktie zuletzt mit Relativer Stärke geglänzt. Es bleibe dabei: Überwinde das Papier den Widerstand bei 753 Dollar, sei der Weg bis zum nächsten Etappenziel bei 780 Dollar frei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link