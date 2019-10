Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 300,26 +17,90% (24.10.2019, 14:56, vorbörslich)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (24.10.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Ryan Brinkman von J.P. Morgan Securities:Im Rahmen einer Aktienanalyse bekräftigt Aktienanalyst Ryan Brinkman vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities seine Empfehlung die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unterzugewichten.Angesichts der angenehmen Überraschung hinsichtlich der Q3-Zahlen von Tesla Inc. seien positive Kursreaktionen sicherlich zu erwarten, so die Analysten von J.P. Morgan Securities. Es sei aber fraglich, ob das abgelaufene Quartal wirklich so außergewöhnlich gut gewesen sei, wie es die Bullen wahrscheinlich darstellen würden.Die Bruttomarge sei höher ausgefallen als angenommen und die Kosten seien niedriger gewesen. Was die Qualität des Berichts angehe, so seien noch Fragen offen.Im Zuge einer moderaten Anhebung der Prognosen setzt Analyst Ryan Brinkamn das Kursziel für die Tesla-Aktie von 200,00 auf 220,00 USD herauf.Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities stufen in ihrer Tesla-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "underweight" ein.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:269,50 Euro +17,40% (24.10.2019, 14:35)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:271,40 Euro +18,80% (24.10.2019, 14:55)