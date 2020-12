ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (10.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Dass sich an dem US-Elektroautobauer die (Analysten-)Geister scheiden würden, sei bekannt. Kostprobe: Während Goldman Sachs jüngst ein Kursziel von 780 USD ausgegeben habe, würden die Experten von JP Morgan im Rahmen einer aktuellen Einschätzung den Kurs perspektivisch im zweistelligen Bereich sehen. Das dürfte die gestrige allergische Reaktion der Anleger erklären, die die Tesla-Aktie mit einem deutlichen Abschlag abgestraft hätten.Eines sei aber klar: Die Tesla-Aktie sei ein "Fantasie-Gigant" und in Sachen Bewertung nicht mehr mit normalen, rationalen Maßstäben zu greifen. Dennoch könnte das Papier trotz des gestrigen Rücksetzers kurzfristig weiter marschieren. Dafür spreche vor allem, dass der Titel am 21. Dezember erstmals als Mitglied im elitären US-Börsenindex S&P-500 gehandelt werde. Fondsmanager und Investoren, die den Index abbilden würden, seien faktisch gezwungen, sich Tesla-Aktien ins Depot zu legen - mit entsprechenden Chancen für den Aktienkurs. Investierte Anleger sollten die Gewinne (erstmal) weiter laufen lassen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.12.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:476,50 EUR -4,72% (10.12.2020, 13:51)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:474,95 EUR -9,65% (10.12.2020, 13:37)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:604,48 USD -6,99% (09.12.2020, 22:00)