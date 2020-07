XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (24.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla wolle vom Sommer 2021 an Elektroautos in Grünheide produzieren, das Ziel seien rund 500.000 Fahrzeuge pro Jahr. Dafür plane der Elektroautobauer die benötigten Batterien sogar selbst am Ort herzustellen."Es wird eine lokale Zellproduktion geben, die den Bedürfnissen der Berliner Fabrik gerecht wird", habe Tesla-CEO, Elon Musk, nach Angaben des Unternehmens vom Freitag bei einer Online-Konferenz zu den Zahlen des zweiten Quartals gesagt.Für Tesla könnte sich das auszahlen, denn das Bundeswirtschaftsministerium fördere Großprojekte zur Batteriezellinnovation. Bislang hinke Europa bei der Fertigung von Batteriezellen für E-Autos vor allem Asien hinterher. Das solle sich ändern.Derweil habe Bernstein nach den Quartalszahlen das Kursziel von 500 auf 900 Dollar angehoben. Die Einstufung belasse das Institut auf "market-perform". Die Zahlen von Tesla deckten sich mit den Erwartungen oder lägen leicht darüber. Die Bewertung der Aktien lege allerdings den Schluss nahe, dass das Unternehmen die Automobilwelt regiere, so die Analysten.Gewinnmitnahmen sorgen für eine Konsolidierung, so Pierre Kiren von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 24.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.240,40 EUR -4,99% (24.07.2020, 17:30)