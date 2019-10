Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:

283,50 EUR +6,66% (25.10.2019, 17:02)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

314,8075 USD +17,67% (25.10.2019, 17:02)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (25.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Herbert Diess werde ohnehin eine Vorliebe für Tesla nachgesagt. Am Donnerstagabend habe sich der Volkswagen-Chef einem Bloomberg-Bericht zufolge vor Journalisten äußerst wertschätzend über den US-Elektroautobauer geäußert. Zuvor hätten Reporter angedeutet, Tesla habe Probleme, weil das Unternehmen zu klein sei."Tesla ist keine Nische", werde Diess zitiert. "Es ist einer der größten Hersteller von Elektroauto-Batterien. Wir haben großen Respekt vor Tesla. Es ist ein Wettbewerber, den wir sehr ernst nehmen."Vergangenen Monat habe sich Tesla-Chef, Elon Musk, lobend über Diess und dessen E-Auto-Strategie geäußert. Diess treibe die Elektrifizierung mehr als andere große Hersteller voran. Musk unterstütze ihn.Unterdessen würden viele Analysten den Kurssprung nach den Zahlen bei Tesla offenbar für übertrieben halten. Die Deutsche Bank empfehle, Tesla zu halten (Kursziel: 260 US-Dollar). Morgan Stanley gebe 230 US-Dollar als Ziel aus. Credit Suisse empfehle den Verkauf (Ziel: 200 US-Dollar), ebenso J.P. Morgan (Ziel: 220 US-Dollar).Tesla sei mit den Zahlen eine positive Überraschung gelungen. "Der Aktionär" habe in der Korrektur den Einstieg empfohlen.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:282,10 EUR +4,48% (25.10.2019, 17:16)