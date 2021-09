XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (23.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautomobilherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tesla-Papiere befänden sich seit Mai dieses Jahres in einem intakten Aufwärtstrend. Kursfantasie in die Aktie komme aktuell durch Gerüchte, dass CEO Elon Musk den Bau weiterer Gigafactories plane. Musk selbst habe die Gerüchte zwar nicht offiziell bestätigt aber auch nicht ausgeschlossen, dass bald eine neue Produktionsstätte ins Auge gefasst werde. Allerdings gebe es Marktbeobachter, die immer noch skeptisch seien.So hätten die Experten von Tudor, Pickering, Holt & Co das Coverage der Tesla-Papiere mit einer Verkaufsempfehlung aufgenommen. Tesla habe beim Aufbau eines Weltklasse-Unternehmens in einer Reihe von Segmenten erstaunlich gute Arbeit geleistet. Das Unternehmen habe wichtige Vorteile innerhalb seines Herstellungsprozesses mit zweckgebundenen Anlagen, die sich auf die Massenproduktion von beliebten Elektrofahrzeugen wie dem Model 3 und Modell Y beziehen, so die Analysten.Allerdings sei die Aktie derzeit zu teuer und es gebe zudem Unsicherheiten bezüglich der Entwicklung von autonomen Fahrzeugen im Level-4-Bereich. Zudem habe Tesla mit einer schnell wachsenden Konkurrenz zu kämpfen, was sich langfristig negativ auf die Umsätze auswirken könne, hätten die Experten ergänzt.An Tesla würden sich die Geister scheiden. Die Aktie sei in der Tat sportlich bewertet, bleibe aus operativer Sicht jedoch aussichtsreich. Die Zukunft des Unternehmens hänge stark davon ab, ob es gelinge, seine Produktionskapazitäten deutlich auszubauen und sich außerhalb der Elektromobilität als Stromversorger und Batteriehersteller zu positionieren.Investierte bleiben der Tesla-Aktie treu, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:640,90 EUR -0,31% (23.09.2021, 17:04)