NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

670,28 USD -0,49% (05.05.2021, 16:07)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (05.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Letzte Woche habe der US-Autobauer Tesla seine Zahlen veröffentlicht. Das Ergebnis habe sich sehen lassen können. Starke Kurssprünge seien infolge der guten Nachricht aber ausgeblieben. "Der Aktionär" erkläre, warum die Aktie jedoch schon in Kürze ausbrechen könne und wie man davon profitieren könne.Während der Erholungsbewegung seit Anfang März habe die Tesla-Aktie zwischen Mitte und Ende April eine Dreiecksformation ausgebildet. Wie in der letzten Trading-Chance vermutet, habe der Wert die Formation am 27. April nach unten aufgelöst. Von dort aus habe er bis zum gestrigen Dienstag um rund acht Prozent zurückgesetzt.Nachdem der Titel dabei sogar kurzzeitig die Aufwärtstrendlinie bei 670 Dollar unterschritten und damit das Kursziel der Trading-Chance erreicht habe, habe er aber letztendlich über dieser Unterstützung geschlossen. In der Charttechnik sei dieser Test nun als Kaufsignal zu werten. Halte sich der Kurs auch heute über dieser Marke, stehe die Chance auf einen Rebound recht gut. Das kurzfristige Ziel läge dann am Volume-Peak bei rund 740 Dollar.Bei der Tesla-Aktie bahne sich ein erneuter Rebound an der kurzfristigen Trendlinie an. Vorbörslich stehe der Wert bereits deutlich im Plus.