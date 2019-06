XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

178,64 EUR +3,64% (06.06.2019, 11:13)



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

179,64 EUR +2,46% (06.06.2019, 11:27)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

196,59 USD +1,54% (05.06.2019, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen. (06.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Florian Söllner, leitender Redakteur vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Florian Söllner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nach einem deutlich schwächeren ersten Quartal würden die Anleger gespannt auf das laufende Q2 des US-Elektroautopioniers blicken. Erhole sich der Absatz von Model S, X und 3? Die dem E-Autobauer nahe stehende US-Seite Electrek wolle von einem Insider erfahren haben, dass zumindest die Verkäufe im Hauptmarkt USA sehr gut verlaufen würden. Gestern hätten sich Tesla-US-Topmanager in einem Call getroffen, in welchen klar geworden sei, dass Tesla in Q2 bereits 33.000 Autos ausgeliefert habe, womit man "Rekordzahlen" in den USA anvisiere. Denn Tesla wolle alleine im Monat Juni laut Electrek weitere 33.000 im Heimatmarkt ausliefern. Um das Verkaufsteam anzufeuern, solle das Unternehmen einen Bonus von 1.200 Dollar pro Mann versprochen haben, wenn dieses ehrgeizige Ziel erreicht werde. Der bisherige Rekord, den Musk unbedingt brechen wolle, liege bei 90.700 Autos in Q4/2018. Versprochen habe Musk den Anlegern zuletzt sogar "90.000 bis 100.000" Auslieferungen in Q2.Die Bären überzeuge diese Nachricht dennoch nicht. Mark Spiegel glaube, dass es am Ende nur 49.000 in den USA, 14.000 in Europa und 6.000 in Asien - also weniger als 70.000 würden und Elon Musk damit erneut seine Prognose verfehle.Wichtig: Der Markt blicke nicht mehr nur alleine auf die Anzahl der verkauften Autos, sondern nach dem hohen Verlust im Q1 auch auf die Marge. Es werde spannend, ob der Elektroautobauer durch eine verbesserte Produktion und Sparmaßnahmen die erneuten Preissenkungen aufwiegen könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: