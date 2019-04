Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

231,40 EUR -0,17% (25.04.2019, 11:35)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

258,66 USD -1,99% (24.04.2019, 23:32)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (25.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.In Q1 habe der Elektroautobauer den Umsatz verglichen mit dem Vorjahresquartal um 33 Prozent auf 4,54 Mrd. Dollar erhöht. Das habe unter den Erwartungen der Analysten gelegen. Diese hätten im Vorfeld einen Umsatz von 4,84 Mrd. Dollar erwartet.Weitaus höher als erwartet sei der Verlust je Aktie ausgefallen. Experten hätten mit einem Minus von 1,33 Dollar gerechnet. Der Elektroautobauer habe einen Verlust pro Aktie von knackigen 2,90 Dollar geliefert.Das größte Problem des Unternehmens: Zwar sei die Nachfrage nach dem Model 3 nach wie vor hoch, dennoch hätten sich zugleich die Auslieferungen der älteren Modelle S und X auf 12.100 Autos halbiert. Bei Analysten habe die Entwicklung erneut Fragen ausgelöst, ob das günstigere Model 3 nicht zum Rückgang der S- und X-Verkäufe führe.Der US-Titel reagiere fast nicht auf die extrem schwachen Zahlen. Das möge daran liegen, dass Tesla an seinen Jahreszielen festgehalten habe: In diesem Jahr sollten 360.000 bis 400.000 Elektroflitzer an Kunden gehen. Zugleich könne die Produktion mit dem Start eines neuen Werks in China im Herbst sogar bis zu 500.000 Autos erreichen.Fakt sei: Die Tesla-Aktie sei schon in den letzten Wochen in einem freundlichen Gesamtmarkt nicht vom Fleck gekommen. Investoren hätten wohl ein derart schlechtes Abschneiden bereits erwartet und eingepreist.In den letzten zweieinhalb Jahren sei die Tesla-Aktie drei Mal zwischen 240 Dollar und 250 Dollar wieder nach oben gedreht. Auch dieses Mal könnte das Kursmuster ähnlich verlaufen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.04.2019)