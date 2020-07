Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (03.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Handelswoche sei ganz im Zeichen des US-Elektroautopioniers gestanden. Die Tesla-Aktie sei im Zuge positiver Nachrichten von Hoch zu Hoch geeilt. Besonders die Meldung über starke Auslieferungszahlen im Corona-Quartal habe für ein Kursfeuerwerk gesorgt. Wedbush-Analyst schätze, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sei und erhöhe sein Kursziel von 1.250 auf 2.000 USD. Insgesamt würden neun Analysten die Tesla-Aktie zum Kauf empfehlen. Elf würden raten, das Papier zu halten. Außerdem gebe es neun Verkaufsempfehlungen für die Tesla-Aktie."Der Aktionär" gehe davon aus, dass sich die Rally fortsetze, bis Tesla seine Quartalszahlen bekanntgebe. Diese würden für den 22. Juli erwartet. Vieles deute daraufhin, dass der US-Konzern seinen vierten Quartalsgewinn in Folge einstreiche. Am heutigen Freitag werde wegen eines Feiertags in den USA nicht gehandelt. Investierte Anleger sollten Gewinne laufen lassen, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.07.2020)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.098,80 EUR +2,19% (03.07.2020, 14:46)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.097,00 EUR +3,47% (03.07.2020, 14:31)