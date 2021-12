Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (11.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.CEO Elon Musk habe die fünfte Woche in Folge Tesla-Aktien verkauft. Damit nähere er sich seiner Ankündigung, 10% seiner Beteiligung am Elektroauto-Hersteller abzugeben.Laut einer Mitteilung vom Donnerstag habe der Tesla-CEO weitere 934.091 Aktien für rund 963 Mio. USD abgestoßen. Die Verkäufe würden einer Steuerzahlung dienen, die für Musk fällig werde, wenn er 2,2 Mio. Optionen ausübe. Seit seiner öffentlichen Umfrage auf Twitter im November habe Musk damit etwa 11 Mio. Aktien verkauft, die Schwelle von 10% entspräche 17 Mio. Aktien.Auch Star-Investorin Cathie Wood von ARK Invest habe sich angeschlossen. Der von ihr geführte Fonds habe am Donnerstag 40.861 Tesla-Aktien im Wert von schätzungsweise 41 Mio. USD verkauft.Bei all dem Rummel, den der Anteilsverkauf von Musk ausgelöst habe, müsse aber auch die Frage erlaubt sein, was verwerflich dran sei, bei steigenden Kursen Kasse zu machen? Immerhin bleibe Musk einer der größten Anteilseigner. Und auch Tesla-Bulle Cathie Wood von ARK-Invest sei zuletzt immer wieder auf der Seite der Verkäufer aufgetreten. Wood müsse darauf achten, dass der Tesla-Anteil in ihren Fonds nicht zu groß werde, nachdem die Aktie in den letzten Monaten explodiert sei.Die Analysten jedenfalls würden weiter bullish bleiben. Zuletzt habe New Street-Analyst Pierre Ferragu sein Kursziel auf 1.580 USD angehoben. Auch die Deutsche Bank stufe Tesla als Kauf ein.Die Investoren würden Tesla einen Börsenwert von 1 Bio. USD spendieren. Verglichen mit der Konkurrenz sei das extrem sportlich. GM komme auf rund 75 Mrd. USD, BYD auf rund 150 Mrd. USD, XPeng auf 49 Mrd. USD.Die Börsianer störe die hohe Bewertung aber wenig. Jede stärkere Korrektur sei in der Vergangenheit von vielen Anlegern zum Einstieg genutzt worden. Halten, rät Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link