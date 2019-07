Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (09.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla-CEO Elon Musk sorge immer wieder für spannende Visionen. Die jüngste: Seine Autos würden rasant im Wert steigen, weil sie als Robotertaxis durch die Straßen fahren und Geld für ihre Besitzer verdienen würden. Schon ab 2020 solle der große Durchbruch beim "full self driving" gelingen. Würden daher die Preise für das Model 3 oder Model S explodieren? Oder sei der Traum von Musk einer monopolartigen Stellung im Bereich Roboterauto weiter weg als gedacht?Antworten auf diese Fragen versucht Florian Söllner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse unter folgendem Link zu geben. (Analyse vom 09.07.2019)