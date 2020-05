XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (22.05.2020/ac/a/n)







Elon Musk habe gegen die kalifornische Justizi gewütet. Wegen der coronabedingten Ausgangsbeschränkungen abe Tesla die Produktion stilllegen müssen. Vor gut zehn Tagen habe CEO dieses drastische Vorgehen als ungerechtfertigt empfunden und kurzerhand Klage eingelegt. Nun rudere Tesla samt Musk zurück.Der Elektroautobauer habe die Klage gegen die Ausgehbeschränkungen in der Corona-Krise am Standort seines Stammwerks in Kalifornien fallengelassen. Der Richter habe daraufhin das Verfahren eingestellt, wie aus Gerichtsunterlagen von Mittwoch hervorgehe.Kalifornien erlaube insgesamt eine vorsichtige Öffnung von Betrieben. Im Alameda County, einem Bezirk in der Nähe von San Francisco, in dem das Tesla-Werk in Fremont liege, habe allerdings zunächst bis Ende des Monats Ausgehbeschränkungen verlängert, die eine Ausbreitung des Coronavirus verhindern sollten.Im Rahmen der allgemeinen Marktturbulenzen durch die Coronakrise sei die Tesla-Aktie auf bis zu 350,51 USD abgesackt. Mittlerweile habe sie längst wieder zur Erholung angesetzt und habe seit ihrem März-Tief 111% aufholen können. Im Vergleich zum NASDAQ 100, der im gleichen Zeitraum nur 37% habe zulegen können, habe Tesla somit eine deutliche Outperformance erzielt. Trotz der beeindruckenden Entwicklung erwarte "Der Aktionär" auch zukünftig noch einiges von dem Titel. Tesla habe im Bereich der Elektromobilität eine führende Marktstellung. Im aktuellen Kurs sei aber ziemlich viel Zukunftsfantasie eingepreist. Nur stärkere Rücksetzer würden einen Neueinstieg rechtfertigen.