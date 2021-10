NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (20.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am 31. Oktober starte die 26. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen. BMO Global Asset Management weise nun darauf hin, dass einige Länder wie Großbritannien mit der Zusage, Emissionen gegenüber 1990 um 68 Prozent zu senken "ambitionierter" seien als die EU mit einem Ziel von 55 Prozent. Kurios: Der Joker von Großbritannien sei die Atomkraft. Bis 2035 wolle man komplett CO2-Neutral sein und dabei neben dem Ausbau von Wind- und Solaranlagen auch auf die Kernkraft setzen.In Deutschland sei man hingegen kritisch gegenüber der Kohle-Alternative Kernkraft, die zwar Emissionen verhindere aber seit dem Tsunami-Unfall von Fukushima als gefährlich gelte. Hätten damals noch 54 Prozent einen raschen Atomausstieg wollen, drehe nun der Wind. In einer repräsentativen INSA-Umfrage für BILD würden nur noch 43 Prozent am raschen Atom-Ausstieg festhalten wollen. 43 Prozent würden hingegen längere Laufzeiten wollen, da für 53 Prozent der Befragten das Argument, dass die Nutzung von Kernenergie ein Beitrag gegen den Klimawandel sei, "sehr" oder "etwas" überzeugend sei.Wie berichtet, habe der französische Präsident Macron nicht nur grünes Licht für Solar und Wind gegeben. Die eigentliche Überraschung sei, er wolle mit einer Milliarde Euro auch Mini-Atomkraftwerke bis 2030 fördern.Bis 2050 wolle zudem Bill Gates mit Hunderten Atomkraftwerken den Klimawandel stoppen. Auch eine Warren-Buffett-Firma setze auf ein "grünes" Atomkraftwerk. Elon Musk sage, nachts scheine leider keine Sonne und es sei mittlerweile möglich, "extrem sichere Atomkraftwerke" zu bauen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link