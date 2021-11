Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (11.11.2021/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA), erhöht aber das Kursziel von 380 auf 390 USD.Sollte sich Elon Musk an das Ergebnis seiner Twitter-Inszenierung halten, dürften über 10 Mio. weitere Tesla-Aktien auf den Markt geworfen werden, so der Analyst in einer aktuellen Aktienanalyse. Wenn jemand wisse, wann der optimale Zeitpunkt für einen Anteilsverkauf sei, dann der CEO und Großaktionär Musk. Einen Tag vor dem Tweet solle zudem Kimbal Musk, der Bruder von Elon Musk, Tesla-Aktienverkäufe getätigt und damit einen Erlös von rund 109 Mio. Euro erzielt haben.Dem vermeintlichen Tesla-Konkurrenten Rivian sei diese Woche ein erfolgreicher Börsengang geglückt. Obwohl das Unternehmen bisher kaum Elektroautos produziert habe, sei Rivian vorübergehend höher bewertet worden als General Motors oder Ford. Mit dem Hochfahren der Elektroauto-Produktion bei den traditionellen Automobil-Herstellern sowie mit dem Markteintritt neuer Elektroauto-Hersteller wie Rivian, NIO, Lucid oder Xpeng werde das Fahrwasser für Tesla enger. Schwope halte zudem ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 50% über mehrere Jahre - wie Tesla es plane - für unrealistisch. Möglicherweise habe Elon Musk einen recht perfekten Zeitpunkt für seinen Aktienverkauf gewählt.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Tesla-Aktie mit dem neuen Kursziel von 380 USD (alt: 390 USD). (Analyse vom 08.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Tesla Inc.: Keine vorhanden.Börsenplätze Tesla-Aktie: