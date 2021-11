Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

936,90 EUR +0,49% (17.11.2021, 08:55)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

922,90 EUR +5,61% (16.11.2021, 17:38)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.054,73 USD +4,08% (16.11.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (17.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Elon Musk habe den siebten Handelstag in Folge Tesla-Aktien verkauft. Damit habe er die Hälfte des geplanten Pakets abgestoßen, sollte er sich denn wirklich von zehn Prozent seines Anteils am E-Autohersteller trennen. Anders als Musk hätten antizyklische Anleger am Dienstag bei der Tesla-Aktie kräftig zugegriffen.Musk habe am Dienstag laut Pflichtmitteilungen an die Börsenaufsicht 934.091 Aktien im Wert von 973 Millionen Dollar verkauft. Der CEO habe 2,1 Millionen Aktienoptionen ausgeübt. Ein Teil der Aktienverkäufe solle dazu beitragen, Steuern darauf zu zahlen.Musk habe Zeit bis Ende August 2022, Optionen aus dem Jahr 2012 auf mehr als 20 Millionen Aktien einzulösen. Sonst würden sie verfallen.Musk habe Twitter -Nutzer vor gut einer Woche abstimmen lassen, ob er sich von zehn Prozent seiner Tesla-Beteiligung trennen solle, eben um mehr Steuern zu zahlen. Mit rund 58 Prozent der abgegebenen Stimmen habe sich der Vorschlag durchgesetzt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: