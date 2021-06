XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

495,95 EUR +0,79% (09.06.2021, 09:15)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

603,59 USD -0,25% (08.06.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (09.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Elektroautopionier Tesla habe im zuletzt für ihn problematischen chinesischen Markt im Mai spürbar Boden gutmachen können. Laut Daten des Branchenverbands PCA (China Passenger Car Association) vom Dienstag in Peking hätten die US-Amerikaner aus chinesischer Produktion 33.463 Fahrzeuge an Kunden ausliefern können und damit rund 29 Prozent mehr als schwachen Vormonat April.Im April habe die Shanghaier Fabrik der Kalifornier vorübergehend wegen Wartungsarbeiten stillgestanden. Bei Anlegern sei zuletzt Sorge aufgekommen, ob Tesla im wichtigen Markt China seine Stellung angesichts zunehmender Konkurrenz bei Elektrofahrzeugen halten könne.Ob sich die Erholung aber verstetigen lasse, werde sich erst noch zeigen müssen. Tesla umgehe mit seinem Vertriebsmodell lokale Autohäuser vor Ort und setze auf Online-Bestellungen von Kunden. Wegen längerer Lieferzeiten würden die Auslieferungen daher die Nachfrage von womöglich einigen Monaten zuvor abbilden. In den vergangenen Wochen sei Tesla in China nach einem Kundenprotest in Kritik geraten und habe sich für eine verspätet in Angriff genommene Beschwerde rund um das Bremssystem eines Teslas öffentlich entschuldigen müssen.Öffentliche Kundenproteste und offizielle Entschuldigungen von Firmen in China gebe es immer wieder mal - sie würden als Anzeichen dafür gelten, dass das Verhältnis zwischen Unternehmen und den lokalen Behörden besser sein könnte. Ob die Episode nachhaltige Auswirkungen auf die Beliebtheit der Marke Tesla in der Volksrepublik habe, könnte sich in den kommenden Monaten zeigen. Unbestätigten Medienberichten zufolge seien die Bestellungen bei Tesla im Mai gegenüber April deutlich eingebrochen. PCA-Generalsektretär Cui Dongshu habe nach eigener Auskunft aber keinen größeren Einfluss auf die Verkaufszahlen gesehen - er erwarte im Juni noch mehr verkaufte Tesla-Autos als im Mai, habe er in Peking gesagt.Die Tesla-Aktie befinde sich nach dem Rekordhoch im Januar bei gut 900 Dollar in einer ausgedehnten Konsolidierung. Derzeit kämpfe das Papier mit der 200-Tage-Linie. Nun sei es wichtig, dass es der Aktie gelinge, sich nachhaltig wieder nach oben abzusetzen. Langfristig bleibt "Der Aktionär" optimistisch, so Marion Schlegel. (Analyse vom 09.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:496,80 EUR +0,23% (09.06.2021, 09:30)