Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

714,20 EUR +0,72% (12.02.2020, 10:05)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

710,60 EUR +0,30% (12.02.2020, 09:50)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

774,38 USD +0,40% (11.02.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (12.02.2020/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:An der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) scheiden sich derzeit die Geister, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Einige Börsianer würden davon ausgehen, dass der amerikanische Elektrowagenbauer in wenigen Jahren etablierten Branchengrößen die Rücklichter zeigen werde, sodass die Anteilscheine selbst nach der jüngsten Kursrally Luft nach oben haben könnten. Andere Marktteilnehmer seien derweil der Ansicht, dass die Tesla-Aktie maßlos überteuert sei und den Papieren der Kurssturz drohe. Fakt sei:Innerhalb eines halben Jahres habe sich der Aktienkurs in der Spitze mehr als vervierfacht. Anfang Februar sei das Papier auf einen neuen Rekordstand von knapp USD 969 geklettert. Das Phänomen Tesla lasse sich kaum noch mit traditionellen Bewertungsmethoden erklären, schließlich habe Tesla im Jahr 2019 lediglich 367.500 Autos an Kunden ausgeliefert. Trotzdem werde Tesla derzeit an der Börse mit dem Vielfachen seiner US-Konkurrenten Ford und General Motors bewertet. Im Moment sei Tesla an der Börse in etwa so viel Wert wie Daimler und Volkswagen zusammen.An der Börse werde bekanntlich die Zukunft gehandelt. Und diese könnte durchaus Tesla gehören. Im Bereich Elektromobilität seien die Kalifornier ihrer Konkurrenz einige Jahre voraus. Dabei setze Tesla nicht nur auf den elektrischen Antrieb. Das Unternehmen setze sehr aggressiv auf das Zukunftsfeld autonomes Fahren und erforsche neue Mobilitätskonzepte wie die so genannten Robotaxis.Dass Tesla bisher eher dafür bekannt gewesen sei, Geld zu verbrennen und noch nie einen Jahresgewinn erwirtschaftet habe, scheine Anlegern nicht besonders wichtig zu sein. Zumal sich das Unternehmen auch in dieser Hinsicht auf einem guten Weg zu befinden scheine. Die jüngste Kursrally der Tesla-Aktie habe so richtig Fahrt aufgenommen, nachdem das Unternehmen für das dritte Quartal 2019 einen überraschenden Gewinn ausgewiesen habe. Im Schlussquartal 2019 habe das Plus bei 105 Mio. US-Dollar gelegen.Das Tesla-Management rund um Konzernchef Elon Musk rechne damit, von nun an, regelmäßig Gewinne zu erzielen und einen positiven Cashflow zu generieren. Ausnahmen könnte es lediglich geben, wenn zur Einführung neuer Modelle die Marketingaktivitäten erhöht und die Produktion angekurbelt werden müsste. Dies dürfte relativ bald der Fall sein. So habe Tesla einen Cybertruck angekündigt, während die Produktion des SUV Model Y im Januar dieses Jahres angelaufen sei. Auch deshalb gehe das Management davon aus, 2020 deutlich mehr als 500.000 Elektroautos verkaufen zu können.Die Tesla-Aktie sei augenscheinlich in den vergangenen Monaten regelrecht heiß gelaufen. Zwar habe das Papier zuletzt eine kleine Korrektur erlebt, es müsse jedoch nicht die letzte gewesen sein. Es erscheine fraglich, wie viel Kurspotenzial vorhanden sei. So könnten die positiven Wachstumsaussichten angesichts der jüngsten Kursrally bereits eingepreist sein. Außerdem habe die Konkurrenz enorme Summen in die Hand genommen und eine Vielzahl vollelektrisch fahrender Automodelle angekündigt. Kurzfristig sei es außerdem fraglich, wie sich das Coronavirus auf die Expansionsstrategie von Tesla in China auswirke. Zudem könnte der Handelsstreit zwischen den USA und China wieder ausbrechen.Die 2003 von Ingenieuren aus dem amerikanischen Silicon Valley gegründete Tesla Motors, Inc. sei auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Elektro-Automobilen spezialisiert. Der "Tesla Roadster" sei im Frühjahr 2008 am Markt eingeführt worden. Nur vier Jahre später seien laut dem Unternehmen mehr als 2.300 Fahrzeuge dieses Modells in über 37 Ländern verkauft gewesen. Die Vermarktung erfolge über mehr als 30 Verkaufs- und Service-Standorten weltweit; ein zügiger Ausbau dieses Netzes sei vorgesehen.Die Tesla-Aktie werde aktuell bei USD 771,28 (11.02.2020) gehandelt. Das Jahreshoch lag bei USD 887,06 (04.02.2020), das Jahrestief bei USD 178,97 (03.06.2019). Bei Bloomberg würden sieben Analysten die Aktie auf "buy", zwölf auf "hold" und 18 auf "sell" setzen. (Analyse vom 11.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: