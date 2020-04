Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (19.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mitten in der Krise zeige der US-Konzern gleich doppelte Stärke: Tesla habe auf dem wichtigsten Automarkt der Welt seine Verkaufszahlen mehr als verfünffacht. Die Tesla-Aktie habe derweil einen neuen Rekord aufgestellt. Sie habe die längste Serie mit Kursgewinnen seit dem Börsengang vor fast zehn Jahren hingelegt.Während die meisten Autobauer gerade dramatische Einbrüche bei ihren Verkaufszahlen hinnehmen müssten, habe Tesla ausgerechnet in China seine Verkäufe im März im Vergleich zum Vormonat mehr als verfünffacht und damit sowohl die Konkurrenz geschockt als auch die Experten überrascht. Die Autozulassungen von Tesla seien im Reich der Mitte im März um satte 450% gestiegen, wie die Daten des Autoberatungsunternehmens LMC Automotive zeigen würden. Nach 2.314 Zulassungen im Februar seien im März 12.709 Fahrzeuge von Tesla zugelassen worden und damit mehr als fünf Mal so viele.Dieser Anstieg sei umso bemerkenswerter vor dem Hintergrund der aufgrund der Coronavirus-Krise sehr schwachen Autoverkaufszahlen in China, die im März um 43% eingebrochen seien. Tesla habe zwar aufgrund von Corona für kurze Zeit seine erst Ende 2019 eröffnete Fabrik in Shanghai schließen müssen, habe die Produktion allerdings bereits am 10. Februar wieder aufnehmen können.Die Tesla-Aktie habe nicht nur auf den Erfolg in China positiv reagiert, sondern habe auch durch viele positive Analystenkommentare, die den US-Elektroautbauer als Gewinner der aktuellen Krisensituation und darüber hinaus sehen würden, Rückenwind bekommen. Es habe zahlreiche Kaufempfehlungen gegeben. Zuletzt hätten sich sogar die lange Zeit sehr kritischen Analysten von Goldman Sachs zu Wort gemeldet und zum Kauf von Tesla-Aktien mit einem Kursziel von 864 USD geraten. Tesla sei sowohl von den Verkaufszahlen also auch bei den Batterie-Reichweiten klarer Marktführer und werde diese Position auch noch lange Zeit behalten, so die US-Investmentbank.