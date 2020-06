XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

843,80 EUR (15.06.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

990,90 USD +5,95% (15.06.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (16.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.An der Börse laufe es für den Elektroautopionier derzeit fantastisch. Erst vergangene Woche habe die Aktie kurzzeitig die magische 1.000-Dollar-Marke überschritten. Auch operativ seien die Kalifornier glänzend unterwegs, wie aus einer am Montag veröffentlichten Studie des Center of Automotive Management (CAM) hervorgehe.In den ersten vier Monaten seien in Deutschland insgesamt 36.188 batteriebetriebene Fahrzeuge zugelassen worden. Das entspreche einem Wachstum von 43 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Tesla gehöre in der Kategorie der reinen Elektrofahrzeuge zu den absatzstärksten Herstellern hinter Volkswagen und Renault. Von Januar bis Mai 2020 seien 4.262 Autos der Marke Tesla zugelassen worden - der Marktanteil betrage demnach knapp zwölf Prozent. Volkswagen habe im selben Zeitraum 9.090 reine Elektrofahrzeuge verkauft.Auffällig sei in der Statistik, dass Tesla gemeinsam mit Smart den höchsten Elektroanteil aufweise (jeweils 100 Prozent). Die deutschen Premium-Hersteller seien dagegen bei Plug-in-Hybridmodellen stark positioniert. Insgesamt rechne das CAM für 2020 mit einer Verdopplung des E-Fahrzeugabsatz inklusive Hybridfahrzeuge auf 220.000 Pkw. Für 2021 prognostiziere das Institut zudem weitere Steigerungsraten.Tesla sei als Elektroauto-Spezialist in einem stark wachsenden Markt unterwegs. In puncto Absatz- beziehungsweise Neuzulassungsrankings von Elektrofahrzeugen spiele Tesla immer oben mit. In Deutschland rangiere der Konzern nun auf Platz drei. Vergangene Woche habe das Unternehmen in China die Spitzenposition für im Mai verkaufte Elektrofahrzeuge erreicht. Der operative Höhenflug spiegle sich auch im Chart wider. Die Aktie habe mittlerweile viel Zukunftsfantasie einpreist.Anleger müssen daher mit kurzfristigen Rücksetzern in Form von Gewinnmitnahmen rechnen - dabeibleiben, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.06.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:891,10 EUR +1,89% (16.06.2020, 08:35)